ハンマー殴打事件で逃走していた男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕された高林輝行容疑者は4月29日、東京・福生市の路上で、ハンマーで少年を殴り殺害しようとした疑いがもたれています。これは高林容疑者の母親の許可を得て、FNNが撮影した自宅敷地内の様子です。家の裏手にあるこの小さな柵を乗り越え、ここから逃走したとみられています。そして逃走から56時間後、高林容疑者は、潜伏先の千葉県習志野市内のアパートで逮