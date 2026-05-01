【モデルプレス＝2026/05/01】5月8日のTBS『それSnow Manにやらせて下さい』（毎週金曜よる7時から）2時間SPでは、「ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動」「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」の豪華2本立てで放送される。【写真】「それスノ」SPの豪華ゲスト◆ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”が再始動ラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年