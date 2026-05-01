テレ朝動画logirl新番組『15VIBES〜ガチで武道館にいくまでの話〜』が、5月1日（金）18時より配信スタートする（全8回）。今年2月まで配信していたテレ朝動画logirlの@onefiveによる冠バラエティ番組『15VIBES』がパワーアップ。@onefiveは、令和元年に結成された、Amuse×avex所属の“新種アイドルグループ”。KANO・SOYO・GUMI・MOMOの4人組で、2022〜2023年には4人揃ってドラマ・映画『推しが武道館いってくれたら死ぬ』に出演