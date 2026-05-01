＠onefiveの冠番組がパワーアップし再スタート！『15VIBES〜ガチで武道館にいくまでの話〜』

テレ朝動画logirl新番組『15VIBES〜ガチで武道館にいくまでの話〜』が、5月1日（金）18時より配信スタートする（全8回）。

今年2月まで配信していたテレ朝動画logirlの@onefiveによる冠バラエティ番組『15VIBES』がパワーアップ。

@onefiveは、令和元年に結成された、Amuse×avex所属の“新種アイドルグループ”。

KANO・SOYO・GUMI・MOMOの4人組で、2022〜2023年には4人揃ってドラマ・映画『推しが武道館いってくれたら死ぬ』に出演し、どちらの主題歌も担当。2024年4月にはメジャー1stAL『Classy Crush』をリリースした。

海外でも積極的に活動し、2024年末から2025年初めにかけて中華圏で複数回、日本のアーティスト代表として出演。2027年春に自身初の日本武道館単独公演を行うことを目指し、精力的に活動を行っている。

前シーズン『15VIBES』では、ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1と共にバラエティ企画に挑戦していたが、今回はタイトルを『15VIBES〜ガチで武道館にいくまでの話〜』と改め、彼女たちが目標に掲げる武道館への道を追いかけるドキュメントバラエティへとパワーアップ。

番組の軸となるのは、メンバーの思いを深くまで掘り下げた個人インタビューだ。

今まで明かされてこなかった各メンバーが抱える思いや葛藤、全メンバーがかつて所属していたさくら学院時代からの変遷、そして、表向きには見せないメンバー同士のぶつかり合いなど、これまでの明るい@onefive像からは想像できないリアルな姿をカメラの前で明かしていく。

さらに、すがちゃん最高No.1と共に武道館への戦略を練ったり、課題克服企画にも挑戦。

メンバー同士で深く話せていないという課題を克服するため、MOMO×GUMI、SOYO×KANOでサシトークにも挑戦。

「この話触れていいんだ…」とメンバーも語った、SOYOとKANOの間に起きていた“大揉め事件”についても初公開。SOYOの絶叫とKANOの涙、その衝撃の内容とは？