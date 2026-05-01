5月1日は、世界的な労働者の祭典「メーデー」です。金沢市内でも集会が開かれ物価上昇を上回る実質賃金の確保と、慢性化する人手不足の解消を訴えました。連合石川が金沢市のいしかわ四高記念公園で開いたメーデー金沢中央大会には雨の中、およそ1000人が集まりました。連合石川・小水康史会長「中小企業の組合が会社と交渉し賃金そして労働条件の向上に向けて取り組みを進めています。労働組合の営みを全ての労働者に拡大させてい