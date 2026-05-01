【写真】目黒蓮のモノクロポートレート（全10枚）／カラーポートレート（全7枚）／『SPUR』6月号スペシャルエディション版表紙 フォトグラファーの藤田一浩が自身のInstagramを更新し、ファッション誌『SPUR』で撮影した目黒蓮（Snow Man）のモノクロポートレートを公開した。 ■目黒蓮、モノクロで魅せる多彩な表情 目黒は、4月23日発売の『SPUR』6月号スペシャルエディシ