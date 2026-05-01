LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「24時間限定セール」を5月1日正午から2日正午まで開催している。人気宿泊施設がお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、都ホテル京都八条が8,400円から、沖縄ハーバービューホテルが9,242円から、Stay Airportが9,140円から、グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆