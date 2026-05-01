アマゾンジャパンは、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の劇場公開に合わせ、コラボレーション企画を実施している。 （C）1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 Prime Videoで配信中 動画配信サービス「Prime Video」では、2025年公開の『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』を含む劇場版全28作品と、関連する4作品が3月14日より順次配信されている。 これにより、配信開始後