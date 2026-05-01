高市総理大臣は、ベトナムとオーストラリアでの首脳会談に向け1日午後、政府専用機で羽田空港を出発しました。高市総理：今回の一連の訪問を通じ、現下の中東情勢を踏まえたアジア域内のエネルギー安定供給や、重要鉱物などを含むサプライチェーン強靱（きょうじん）化についても協力を確認していく。出発を前に取材に応じた高市総理は、最初の訪問国ベトナムについて「医療物資を含む日本のサプライチェーンの重要拠点だ」と指摘