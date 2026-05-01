MINI JCWアクセサリーを内外装に多数装備し、JCWのスポーティな世界観を表現 MINI GPインスパイアード・エディション｜MINI GP Inspired Edition MINI GPインスパイアード・エディションは、2019年に全世界3000台限定、そのうち日本では240台限定で販売された、当時のMINI史上最速モデル「MINIジョン・クーパー・ワークスGP」を現行モデルで表現した限定モデル。両モデルともに、JC