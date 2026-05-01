中国・北京で1日から、ドローンの販売が全面的に禁止されました。北京市当局は1日から市内でドローンの販売や貸し出しを禁止しました。中国でドローン販売を全面的に禁止した都市は初めてです。さらに市内全域でドローンの飛行も禁止しました。規制を強める背景には、首都の治安維持を徹底する狙いがあるとみられます。客「国家安全などを理由にドローンを禁止するのであれば、それは正しいことだと思う」中国でスパイの摘発などを