GUCCI（グッチ）が、K-POPグループaespa（エスパ）のメンバーであるNINGNING（ニンニン）を、新たなグローバル・ブランドアンバサダーとして迎えることを発表した。圧倒的なステージプレゼンスと卓越したボーカル力、さらに独自のアーティスティックな感性で高く評価されるNINGNINGは、新世代を代表する存在として注目を集めている。aespaのメンバーとして見せるクリエイティビティと国際的な影響力によって、世界中のファンとの強