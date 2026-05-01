SEED FAMILY FES実行委員会は1日、“未来にひらく、音のたね”をキャッチフレーズに、京都・亀岡初の大型フェス『SEED FAMILY FES 2026』をJリーグ・京都サンガF.C.のホームスタジアムとして2020年に開業したサンガスタジアム by KYOCERAで6月28日に開催すると発表した。亀岡市でスタジアムを使った大型フェスを開催するのは今回が初めてとなる。【写真】赤ちゃんの鳴き声も大歓迎！京都・亀岡初の大型フェス子育て中であるこ