放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（総合、月曜〜土曜午前８時ほか）。見上愛さんと上坂樹里さんのダブル主演で、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。NHKは5月１日、新たな出演者を発表した。【写真】『風、薫る』でヒロインを務める見上愛と上坂樹里りんと直美が新潟で出会う患者・柳生藤次を中村倫也さんが演じる。柳生は、後にりんと直美の大きな壁となる存在だと