この春リニューアルした鶴岡市の「東北エプソンアクアリウムかもすい」は、ゴールデンウイークの混雑緩和に向けて開館時間の延長などを発表しました。世界一のクラゲ水族館として知られる「東北エプソンアクアリウムかもすい」は4月1日にリニューアルオープンしました。大型連休中は例年よりもさらに、周辺道路の混雑が予想されることから混雑緩和対策を発表しました。対策は、5月3日から5日までの