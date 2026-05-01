この春リニューアルした鶴岡市の「東北エプソンアクアリウムかもすい」は、ゴールデンウイークの混雑緩和に向けて開館時間の延長などを発表しました。



世界一のクラゲ水族館として知られる「東北エプソンアクアリウムかもすい」は4月1日にリニューアルオープンしました。大型連休中は例年よりもさらに、周辺道路の混雑が予想されることから混雑緩和対策を発表しました。対策は、5月3日から5日までの開館時間を前後に1時間ずつ拡大して午前8時から午後6時までにして、来館者の受け入れを分散させます。また、ホームページで水族館周辺の様子をライブカメラで配信し映像で道路の渋滞が分かるようにするほか、当日の入館の予測待ち時間も掲載します。このほか、斜面の崩落で通行止めが続く県道藤島ー由良線の今泉駐車帯を利用して駐車場への入場待ちの車列を迂回させるなどの対策が予定されています。

リニューアル後の4月1日から27日までの入館者は、3万153人で去年の同じ時期の1.7倍に増加しています。連休中のピーク時は1日あたり8千人の来館者を見込んでいます。

