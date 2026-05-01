水俣病の公式確認から5月1日で70年です。 【写真を見る】水俣病の患者ら環境省の調査手法に反発公式確認から70年きょう水俣市で慰霊式 この後、慰霊式が営まれる熊本県水俣市から中継です。 会場のエコパーク水俣では午後1時半からの慰霊式に向け、最後の準備が進められています。 公式確認から70年を迎える水俣病をめぐっては今年度、環境省が不知火海沿岸の住民を対象とした健康調査を本格化させる方針を示して