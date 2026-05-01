大人気シリーズのシーズン5『深夜食堂 ５』 安倍夜郎の同名コミックを原作としたドラマ『深夜食堂』。その新シーズンが、前作から7年ぶりに再開。2026年秋にMBS/TBSのドラマイズム枠で放送される。2009年に小林薫主演で初めてドラマ化された本作は、深夜0時から朝の7時ごろまで営業する繁華街の路地裏の"めしや"を舞台に、人々に「深夜食堂」と呼ばれるその店で繰り広げられる人間模様を描いてきた物語。これまでに5度のドラ