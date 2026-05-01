サウジアラビアの政府系ファンド（PIF）がLIVゴルフへの支援を2026年シーズン限りで打ち切ると報じられ、ゴルフ界に波紋が広がっている。〈スイング写真〉踏ん張らなくていいんです世界1位の右足がすごかったリーグの将来や所属選手の去就に大きな注目が集まる中、PGAツアーの選手たちからも戸惑いの声が上がった。キャメロン・ヤング（米国）は「正直なところ、彼らがどう考えているのか分からないし、LIVがどうなるのかも分か