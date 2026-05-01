記事ポイント2025年世界大会優勝パティシエ・宮崎龍氏が手掛ける「至福のカヌレ」と「至福のアイス」が、大阪府高槻市の冷凍自動販売機「THE FROZEN TABLE」に5月1日より登場します西日本に常設店がない希少なスイーツを24時間購入でき、カヌレ2個セットは900円（税込）から母の日ギフト向けに専用ボックス入り3種アソートも用意。大阪府内デイリーランキング1位を複数回記録した話題のスポット大阪府高槻市の住宅街に設置された冷