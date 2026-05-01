ホワイトハウス記者会が主催する夕食会で、トランプ大統領を狙った発砲事件が発生した。トランプ氏は過去2度の襲撃を受けているほか、2025年9月には、トランプ政権の立役者と言われた保守系の政治活動家、チャーリー・カーク氏が大学での講演中に銃撃され、死亡した。過激化する政治暴力に、どう応じればいいのか。『ABEMA Prime』ではその正体を専門家と考えた。【映像】トランプ氏を銃撃しようとしたアレン容疑者（逮捕直後の