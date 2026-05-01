トランプ米大統領＝4月30日/Alex Brandon/AP（CNN）米国とドイツの対立が新たな局面を迎えている。トランプ米大統領はイランにおける米国主導の作戦をめぐる意見の相違を背景に、ドイツを含む欧州諸国からの米軍部隊の一部撤退をちらつかせている。トランプ氏は先月29日夜、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「米国はドイツ駐留米軍の削減の可能性を検討しており、近いうちに決定する予定だ」と投稿した。30日にはイタリアと