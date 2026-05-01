Image: ショプラボ こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。海外取引先とのWeb会議で、早口と専門用語に翻弄された経験はありませんか。英語ならまだしも、相手がフランス語やタイ語だったらハードルはさらに上がります。「TeweekAI X9」は、こうした外国語話者とのやり取りでの「どうにかしたい」を1台にまとめたスマホリング型翻訳デバイスです。146