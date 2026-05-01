映画にせよ小説にせよ、物語は謎解きが面白い。本作を見て、そのことを改めて実感した。【写真】【月の犬】子供を犠牲にするヤクザ社会、男女3人の破滅横浜のレストランでランチをしている独身の夏野幹夫（高橋一生）と叔父の大介（利重剛）。「なんで結婚しないの？」と問いかける叔父に、幹夫は「機会がないだけです」と飄々とかわす。いつも通りの穏やかな昼下がりだったが、パスポート更新のため区役所に出向いて幹夫は愕