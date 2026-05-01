◆ザ ストリングス 表参道と「リカちゃん」のコラボアフタヌーンティーを体験！タワーケーキの演出や限定アイテムもザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」では、2026年6月22日（月）まで、世代を超えて愛され続ける着せ替え人形「リカちゃん」とコラボした「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」を開催中。ファッションアイテムをモチーフにしたスイーツ、タワーケーキで提供されるチョコレートロリポップやミニギ