占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年5月の運勢を占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】「魔術師」の逆位置は、じっくりと勉強し、知識を身に付けることを意味します。今月は、資格や気になっていたものについて深く考え、学びを積み重ねる1カ月となりそう。ただし、内にこもりすぎるのは注意。自分の考えを