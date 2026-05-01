ゴールデンウィークで人の行き来が増える中、テロや犯罪を未然に防ごうと、三重県津市と中部国際空港を結ぶ津エアポートラインで、海上保安部と警察による警戒活動が行われました。四日市海上保安部と津警察署が合同で、テロの警戒活動にあたったもので、海上保安官と警察官、合わせて7人が参加しました。津エアポートラインの旅客ターミナルで行われた警戒活動では、中部国際空港セントレアから乗客が乗った船が到着すると、海上