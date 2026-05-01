【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松田聖子のデビュー45周年記念ツアーが映像作品化され、6月3日にリリースされることが決定した。 ■「私にとって思い出に残る記念のツアーとなりました」（松田聖子） 現在も、2025年発売のデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。～45th Anniversary 究極オールタイムベスト～』がロングヒット