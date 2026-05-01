火災のあった建物 高松市前田西町 1日午前9時ごろ、高松市前田西町の住宅兼事業所（3階建て）で火事があり、消防が消火活動を行っています。（午前10時40分現在） 消防によりますと、この火事で70代の男性が救急搬送されました。警察によりますと、男性はやけどを負いましたが、命に別状はないということです。男性の息子もいましたが、逃げ出して無事でした。