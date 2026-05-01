女優の剛力彩芽がおなかチラ見せファッションが話題になっている。１日までに更新した自身のインスタグラムに「お仕事の日のしふく」と題すると、私服ショットを披露した。剛力はサングラスを付け、水色のジャケットを合わせた爽やかなファッション公開。中のトップスは丈が短いデザインで、おなかを少し見せ、抜群なスタイルを投稿した。この投稿に「なんでそんな自然に魅力出せるの」「彩芽ちゃん、オシャレさん」「彩芽ち