イギリス・ロンドンで男性2人が刺されたテロ事件を受け、テロ警戒レベルが5段階のうち上から2番目の「深刻」に引き上げられました。ロンドン北部で4月29日、男性2人が刃物で刺された事件について、警察はユダヤ系コミュニティーを狙った犯行かどうか捜査しています。ロンドンでは3月以降、ユダヤ系コミュニティーを標的としたとみられる放火事件なども相次いでいます。こうした状況を受け、イギリス政府は4月30日、当局がテロ警戒