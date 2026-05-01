SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。全身グッズに身を包んだ“推し活”ショットを公開した。「TWICE国立競技場！！夢のような時間をありがとう9人がずっと幸せに笑っててほしいって心から思う」と、人気K-POPガールズグループ「TWICE」のコンサートに行ったことを報告。「今回は友達と合わせて2日間当選してなんとスタンド最前とアプグレ席という神席で！！肌のきめ細や