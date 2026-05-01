ソフトバンクの倉野投手コーチは、高卒育成3年目・藤原への期待を明かした。最速156キロ右腕は4月29日のファーム交流戦・ロッテ戦で先発し、6回2安打1失点、8三振。中継ぎとの併用で支配下登録へ猛アピール継続中だ。「藤原の成長とチームの戦力を両立させないといけない。そういう意味では、僕は間違いなく今年中には（1軍）デビューすると思うんです」と支配下登録に太鼓判を押した。