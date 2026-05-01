職場に一人でも嫌いな人がいるだけで、気分はダダ下がりするものだ。逆に、その人物がいなくなるだけで、どんよりしていたオフィスが急に輝いて見えることもある。誰しも一度は、嫌な同僚の退職を夢想したことがあるのでは。ガールズちゃんねるに4月下旬、「職場の嫌な人が退職することが嬉しい」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は、自身を追い詰めていた同僚の退職を知り、歓喜の声を上げている。「職場にいる嫌な人