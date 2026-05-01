１００周年記念大会となる卓球の世界選手権団体戦（４月２８日〜５月１０日）で、日本代表は男女ともに２日に英・ロンドンで初戦に臨む。日本男子は張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝と松島輝空（そら、１９）のダブルエースで５７年ぶりの頂点を目指す。（取材・構成＝林直史、宮下京香）張本智は“中国超え”への確かな手応えを感じている。昨年１０月のアジア選手権準決勝。中国に２勝３敗で敗れたが、５試合全てがフル