俳優の要潤が、5月1日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』(毎週金曜 後11:17※関西ローカル)に初登場。勘違いしていたことを明かす。【番組カット】21歳の依頼人が挑戦…「逆上がりできないと卒業できない！」今回の「特命局長」は、仮面ライダーで衝撃のデビューを果たした人気俳優であり、ふるさと香川県をPRする「うどん県」の副知事としても活躍する要潤。スタジオに姿を現すと、「わぁ〜！」という大歓声とともに