要潤、『探偵！ナイトスクープ』初登場 「香川県では夜中にやってるんで…」大きな勘違い激白
俳優の要潤が、5月1日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』(毎週金曜 後11:17 ※関西ローカル)に初登場。勘違いしていたことを明かす。
【番組カット】21歳の依頼人が挑戦…「逆上がりできないと卒業できない！」
今回の「特命局長」は、仮面ライダーで衝撃のデビューを果たした人気俳優であり、ふるさと香川県をPRする「うどん県」の副知事としても活躍する要潤。スタジオに姿を現すと、「わぁ〜！」という大歓声とともに観覧席はいきなり大盛り上がりを見せる。
口上を粛々と読み上げた要は香川県出身とあって、「ナイトスクープは、子どもの頃から見させてもらってました」。しかし、「香川県では夜中にやってるんですね。思春期の頃に、この番組を発見して。タイトルが“ナイトスクープ”？ってことで、夜にこっそり見る番組だと思って、毎週すごい楽しみに見てました」と大きな勘違いを激白。「でも、なかなかそういう内容が出てこないじゃないですか。いつ出てくるんだ、いつ出てくるんだと思いながら、毎週ずーっと楽しみにしてました。“ナイトスクープ”、いつくるんだって（笑）。でも、内容がおもしろいので、ね」と笑わせる。
番組では、石田靖探偵の「人見知りおっさん 人生初の野球」、エース探偵の「逆上がりできないと卒業できない！」、せいや探偵の「『うさぎマンボ』をきれいに食べたい」を届ける。
【番組カット】21歳の依頼人が挑戦…「逆上がりできないと卒業できない！」
今回の「特命局長」は、仮面ライダーで衝撃のデビューを果たした人気俳優であり、ふるさと香川県をPRする「うどん県」の副知事としても活躍する要潤。スタジオに姿を現すと、「わぁ〜！」という大歓声とともに観覧席はいきなり大盛り上がりを見せる。
番組では、石田靖探偵の「人見知りおっさん 人生初の野球」、エース探偵の「逆上がりできないと卒業できない！」、せいや探偵の「『うさぎマンボ』をきれいに食べたい」を届ける。