韓国の１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのＤＫ（ドギョム＝２９）とＳＥＵＮＧＫＷＡＮ（スングァン＝２８）によるスペシャルユニット・ＤｘＳ（ディーケーアンドスングァン）が３０日、千葉・幕張メッセ国際展示場ホールで、アジア５都市を巡る初のライブツアー「ＤｘＳ［ＳＥＲＥＮＡＤＥ］ＯＮＳＴＡＧＥ−ＪＡＰＡＮ」の日本公演を開催した。ＳＥＶＥＮＴＥＥＮを支えるメインボーカル組が絶世の歌声を交え、ＣＡＲ