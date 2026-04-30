ボートレース大村「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１」の５日目（３０日）準優１０Ｒで、１号艇の菅章哉（３７＝徳島）がコンマ０７のフライングを切って返還欠場となった。当レースの発売額１億９２３９万８１００円の約８８％にあたる１億７０７１万８８００円が返還となった。菅はすでにあっせんが入っている地元・鳴門のＳＧ「グランドチャンピオン」終了後の６月２９日から、３５日間のＦ休みに入る。そのため、ポイ