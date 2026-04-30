旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして職員から任意で事情を聴いていた事件で、警察は、死体損壊の疑いで、33歳の男を逮捕しました。死体損壊の疑いで逮捕されたのは、旭山動物園に勤務する鈴木達也容疑者・33歳です。鈴木容疑者は3月31日ごろ、旭川市の旭山動物園に妻の鈴木由衣さん・33歳の遺体を運び込み、焼却するなどして遺体を損壊した疑いがもたれています。警察によりますと、園内の焼却炉から由衣さんの遺体の一