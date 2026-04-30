犬が一緒に寝たがっているサイン 犬はもともと群れで生活していた動物です。眠るときには群れの仲間と身を寄せ合って眠っていました。 そのため本能的に安心感を求めて飼い主さんと一緒に寝たいと考える子も少なくありません。また、飼い主さんのフカフカのお布団がそもそも魅力的という場合もあるでしょう。 クレートの中で鳴いている お迎えしてすぐの犬にありがちなのが、寝かせるためにクレートに