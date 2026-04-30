○ホリイフード [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる5万株(金額で4000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から7月31日まで。 ○クイック [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.65％にあたる150万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月7日から10月31日まで。 ○ヨシコン [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.86％にあたる20万株(