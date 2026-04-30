今年2月、茨城県警水戸署の駐車場から盗難事件の証拠品として保管されていた高級車を盗んだとして男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、水戸市の自称・自営業、伊藤猛志容疑者（50）です。警察によりますと、伊藤容疑者は今年2月25日、水戸警察署の敷地内の駐車場で盗難事件の証拠品として保管されていた高級車を盗んだ疑いが持たれています。高級車は、水戸市内にある会社の駐車場から盗まれたもので、伊藤容疑者