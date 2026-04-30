第1日、9アンダーで首位の岡山絵里＝浜野GCNTTドコモビジネス・レディース第1日（30日・千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）通算3勝目を狙う29歳の岡山絵里がツアー記録に並ぶ8連続を含む9バーディー、ボギーなしで63をマークし、単独首位に立った。昨年の大会を制した菅沼菜々と松原柊亜が65で2位。さらに1打差で吉田鈴が4位につけた。平塚新夢、永井花奈、笠りつ子が67で5位。今季3勝目を目指す高橋彩華は74で92位と出遅れた