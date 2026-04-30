日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 15310( 15204) 9月限96(96) TOPIX先物 6月限 15800( 15786) 日経225ミニ 5月限9530(9530) 6月限379069(37906