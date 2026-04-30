◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）ツアー2勝の岡山絵里（29＝ニトリ）がツアー記録に並ぶ8連続バーディーを記録するなど9バーディー、ボギーなしの9アンダー63をマークし単独首位に立った。昨年同じコースで開催されたパナソニック・オープンを制した菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）、ルーキー松原柊亜（しゅあ、19＝フリー）が7ア