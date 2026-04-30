かつては“アフロ”が代名詞だった男の大きな変化に、複雑な思いを抱くファンも少なくないようだ――。3月31日、自身のInstagramで約17kgの減量に成功したことを報告し話題となったトータルテンボスの藤田憲右（50）。4月29日に公開された近影が再び注目を集めている。藤田は昨年4月1日にダイエットを宣言し、約1年後に雑誌の取材で17.4kg減量して引き締まった上半身を披露。ダイエットを継続できたモチベーションについて、次のよ