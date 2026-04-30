▼東京都（気象庁本庁・３０日１７時）【東京地方】くもり後雨【伊豆諸島北部】雨【伊豆諸島南部】雨【小笠原諸島】くもり後雨▼茨城県（水戸地方気象台・３０日１７時）【北部】くもり【南部】くもり後雨▼栃木県（宇都宮地方気象台・３０日１７時）【南部】くもり【北部】くもり▼群馬県（前橋地方気象台・３０日１７時）【南部】くもり後雨【北部】くもり▼埼玉県（熊谷地方気象台・３０日１７時）【北部】くもり後雨【南部】く