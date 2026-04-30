【家電アウトレット最前線・2】物価高や引っ越し費用の高騰を背景に、家電選びにも「賢さ」が求められる時代になりました。そんな中、注目を集めているのがアウトレット家電です。「中古はちょっと不安」「すぐ壊れそう」というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実は今、新品同様の高性能家電を2〜5割安で購入できる選択肢として、アウトレットは着実に市民権を得つつあります。その代表格が、ビックカメラグループのノ