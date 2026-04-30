モデルで俳優のトリンドル玲奈さんは4月29日、自身のInstagramを更新。1カ月以上ぶりに最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】トリンドル玲奈の最新ショット「ママになってさらにメイク楽しむぞ」トリンドルさんは「ママになってさらにメイク楽しむぞ」とつづり、5枚の写真を投稿。いずれもソロショットで、1〜3枚目は顔がアップになったショット、4、5枚目は暗い車内で撮影したショットです。出産してもトリンドルさ